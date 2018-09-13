Genelkurmay Başkanlığı'ndan Sakarya Zaferi paylaşımları

Genelkurmay Başkanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümünde arşivlerinden az bilinen fotoğrafları paylaştı.

"Hattın değil sathın müdafaa edildiği" Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandırılmasının 97'nci yılında, tarihi zafere ilişkin az bilinen fotoğraflar gün yüzüne çıkarıldı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar, Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi'ni birçok yönüyle gözler önüne seriyor.

Tarihi fotoğraflar arasında Büyük Önder ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Mürettep Kolordu Gözetleme yerinde Dua Tepe muhaberelerini takip ettiği anlar ile Batı Cephesi karargahından enstantaneler bulunuyor.

Makineli tüfek ve top atışı, piyade birliğinin düşmana karşı ilerleyişi ile cepheden farklı fotoğraflar ise albümdeki dikkat çekici diğer görseller arasında yer alıyor.

Sosyal medyadan video paylaşıldı

Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesaplarında da, "Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) Şehit ve Gazilerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz" ifadeleriyle bir klip paylaştı.

Klipte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz" sözüne yer verildi.

Kaynak: AA, DHA