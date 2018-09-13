İstanbul'da okulların çevresinde "huzur" uygulaması

İstanbul Ümraniye'de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerle velilerin huzur ve güven ortamının sağlanması için okul çevrelerinde uygulama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Ümraniye'deki okulların çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Mobil Okul Timleri (MOT), Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı narkotim ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Ümraniye İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri katılırken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Uygulamayla özellikle eğitim yılının başlaması öncesinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

Okul çevreleri havadan da denetlendi

Uygulama çerçevesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler servis araçlarını denetlerken, jandarma ekipleri de şüpheli araçları durdurarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Ayrıca, jandarma narkotik köpekleri de okul önlerinde ve şüpheli araçlarda uyuşturucu madde araması yaparken, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) bulunan jandarma araçları da ana caddeler üzerinde konuşlanarak, araması bulunan şüpheli araçları tespit etmeye çalıştı.

Jandarma ekipleri okul çevrelerinde drone ile görüntü aldı.

Veliler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, öğrenciler de yapılan uygulamalarla kendilerini daha güvende hissettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA