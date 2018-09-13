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Meteoroloji'den 3 kente sağanak yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ile Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Meteorolojiden 3 kente sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah Tekirdağ çevreleri ile zamanla bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Kocaeli ile Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklenen bölgede İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerindeki yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: sağanak yağış, Marmara Bölgesi
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