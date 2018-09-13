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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Türk bayraklı ‘Med Denizli’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında arızalandı. Sürüklenen gemi, demir atarak durabildi.

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Çanakkale Boğazında gemi arızası

Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire Limanı'na giden 10 bin 925 groston ağırlığında ve 152 metre boyundaki Türk bayraklı ‘Med Denizli’ adlı gemi gece saatlerinde Çanakkale Boğazını geçiş yaptığı sırada makine arızası meydana geldi. Bunun üzerine durumu gemi kaptanı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne iletti.

Makinelerinin durması nedeniyle kontrolden çıkarak, sürüklenen gemi Çanakkale önlerinde demir atarak durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-6’ römorkörü güvenlik amacıyla gönderildi. Boğazdan geçen gemilere durum hakkında bilgi verilerek, tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Gemi, makine arızasının giderilmesi için römorkör yardımıyla Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

Kaynak: İHA 

Etiketler: çanakkale boğazı, gemi
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