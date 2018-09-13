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Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Aksaray'da, emniyet güçlerinin refakat ettiği göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17'si polis 41 kişi yaralandı.

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Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Deniz Dilan Eroğlu yönetimindeki otobüs, Aksaray-Ankara karayolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, İstanbul'dan yola çıkan otobüsteki 22 düzensiz göçmen ve bu kişilere refakat eden 17 polis ile araç sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray'daki bazı hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden iki polis ve bir göçmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle Aksaray'a geliş yönü kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Suriyeli olduğu belirtilen göçmenlerin, Hatay'daki sınıra yakın bir kampa götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yaralı, kaza, düzensiz göçmen
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