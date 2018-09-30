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Gelin arabası devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Siirt'te gelin arabasının düğün dönüşü devrilmesi sonucu damat ve bir kişi öldü, aralarında gelinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

30 Eylül 2018 Pazar 20:11





