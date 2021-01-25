Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gelibolu-Lapseki feribot seferleri yeniden başladı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle durdurulan Gelibolu-Lapseki seferleri yeniden başladı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede fırtınanın etkisinin azalması üzerine, Gelibolu-Lapseki hattında seferlerin normale döndüğü bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, tüm hatlarda seferlerin planlandığı gibi devam ettiği duyuruldu.
Etiketler: Fırtına
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