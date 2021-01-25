Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede fırtınanın etkisinin azalması üzerine, Gelibolu-Lapseki hattında seferlerin normale döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tüm hatlarda seferlerin planlandığı gibi devam ettiği duyuruldu.