Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçak kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 10 bin 407 lira ceza da uygulandı.
Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Belirlenen adrese giden jandarma ekibi, yanlarında suçta kullanıldığı tespit edilen balyoz, kazma, manivela demir ile 3 kürek bulunan S.İ., N.Y. ve S.Y.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 10 bin 407 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Kaçak Kazı Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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