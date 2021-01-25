Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişinin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, M.K. ve H.D. adlı şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerden M.K'nın "silahlı terör örgütüne üye olma", H.D'nin ise "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma", "kişi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda mala zarar verme, silahla tehdit " suçlarından açık dosya kayıtları bulunuyor.
Etiketler: PKK/KCK
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