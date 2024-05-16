Parçalı Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.05.2024 16:28

"Geleceğe Nefes Projesi"ne uluslararası ödül

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019'dan beri uyguladığı "Geleceğe Nefes Projesi", Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Ödülü'ne layık görüldü.

"Geleceğe Nefes Projesi"ne uluslararası ödül

Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen AKDENİZ-PA Ödülü Portekiz'in Braga kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın gönülden destek verdiği Geleceğe Nefes kampanyamız, sınırları aşarak, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) tarafından ödüle layık görüldü. Milyonlarca fidanı toprakla buluşturmaya, ülkemize ve gelecek nesillerimize daha yeşil bir dünya bırakmaya kararlıyız. Ağaç gibi köklü, orman gibi güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

"11.11 tarihini Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettik"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, ödülü PAM Genel Sekreteri Sergio Piazzi'nin elinden aldı.

Törende konuşan Polat, Asamblenin bu coğrafyada yaşayan herkes için birlik, barış ve kalkınma sağlamak adına özveriyle çalıştığını belirterek, Türkiye olarak bölgenin ve birliğin parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

İklim değişikliği, çölleşme ve arazi bozulumunun, çağın en önemli sorunları arasında olduğuna dikkati çeken Polat, "Bunlar sadece çevremizi değil aynı zamanda ekonomimizi ve kalkınmamızı da tehdit eden sorunlardır. Türkiye olarak bu sorunlarla mücadele etmek bakımından ağaçlandırma çalışmalarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 11.11 tarihini Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Geleceğe Nefes Projesi"ne uluslararası ödül

Proje ülke sınırlarını aştı

Polat, Akdeniz-PA ödülüne layık görülen kampanya ile kamuoyunu ağaçlandırma konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle 11 Aralık 2019'da 'Geleceğe Nefes' kampanyamızla ilk olarak 11 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflemiştik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi neticesinde ilk aşamada, 5 binden fazla lokasyonda yaklaşık 14 milyon fidan dikimi gerçekleştirdik. Kampanyamız ile 2 adet Guinness rekoru kırdık. Projemiz ülkemiz sınırlarını da aşmıştır. 2020'de uluslararası bir nitelik kazanmış ve 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' ismi ile uygulanmıştır. Böylece, 3 kıtada yer alan 28 ülkede çok sayıda fidanı toprakla buluşturduk."

Projenin Türkiye'deki bütün vatandaşlarca sahiplenildiğini belirten Polat, salgın sürecinde bile çok sayıda fidanın ekildiğini anımsattı.

Projenin, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle 2023 yılında "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" mottosuyla kutlandığına işaret eden Polat, "11 Kasım'da, ülkemizin dört bir yanında 5 milyon fidan dikerek yeni ormanlar kurduk." ifadesini kullandı.

Polat, gelecek açısından oldukça önem verdikleri "Geleceğe Nefes Projesi"nin böylesine önemli bir ödüle layık görülmesinin doğru yolda olduklarını gösterdiğini vurgulayarak, AKDENİZ-PA üyelerine teşekkür etti.

ETİKETLER
Ağaçlandırma Milli Ağaçlandırma Günü Orman Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:49
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Ankara'da
16:37
"BM, Gazze'de kadın ve çocuk ölü sayısını yarı yarıya azalttı" iddiasına yalanlama
16:26
Emine Erdoğan'dan Nijerya'da kanserle mücadele çağrısı
16:26
Bakan Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi
16:16
BM Genel Sekreteri Guterres: Refah'a yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez
16:14
Hırvatistan'da Gordan Jandrokovic yeniden meclis başkanı seçildi
Batı Şeria'da İsrailli işgalciler, Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdı
Batı Şeria'da İsrailli işgalciler, Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdı
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ