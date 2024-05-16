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Türkiye
AA 16.05.2024 15:08

22 ilde terör operasyonu: Aranan 239 şüpheli yakalandı

22 ilde Bölücü Terör Örgütüne düzenlenen Bozdoğan-39 operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı.

22 ilde terör operasyonu: Aranan 239 şüpheli yakalandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin detayları paylaştı. 

Bakan Yerlikaya, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 ilde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında çalışma yürütüldüğünü duyurdu. 

Çalışmalar sonucu bu illerde örgüt adına çeşitli faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere "Bozdoğan-39" operasyonları düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yerlikaya, operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyon görüntülerini paylaşan ve çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, güvenlik güçlerinin gayretleriyle Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

 

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