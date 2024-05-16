Bakan Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Yusuf Tekin, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleriyle buluştu.

Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı

Okulda özel öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerle etkinliklere katıldı, sohbet etti ve isteklerini sordu. Okulların atölyelerini de gezen Tekin, daha sonra da öğretmenlerle bir araya geldi, önerilerini aldı.

Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin velileriyle de görüşerek taleplerini dinledi.