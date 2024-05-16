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Türkiye
AA 16.05.2024 16:19

Bakan Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Bakan Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Yusuf Tekin, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleriyle buluştu.

Bakan Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi

Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı

Okulda özel öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerle etkinliklere katıldı, sohbet etti ve isteklerini sordu. Okulların atölyelerini de gezen Tekin, daha sonra da öğretmenlerle bir araya geldi, önerilerini aldı.

Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin velileriyle de görüşerek taleplerini dinledi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
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