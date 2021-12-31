Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gecenin en soğuk ili Ağrı oldu: Eksi 27 dereceyi gördü
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gecenin en düşük hava sıcaklığı eksi 27 derece ile Ağrı'da ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece yer yer sis, pus, buzlanma ile don görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 25, Kars'ta 19, Erzurum'da 12, Iğdır'da 11, Erzincan'da 7 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.
[Fotoğraf: Ağrı (AA)]
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 10 ve Ağrı'da 12 derece olması bekleniyor.
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