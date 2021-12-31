Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.
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