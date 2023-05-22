Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 22.05.2023 12:10

Gece kulübünde korku dolu anlar

İstanbul'da bir gece kulübü çalışanı gösteri amacıyla tezgah üzerinde ateş yaktı. Alevlerin, yakında bulunanların üzerine sıçramasıyla korku dolu anlar yaşandı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

İstanbul Taksim'deki bir gece kulübünde, çalışanlardan biri gösteri amacıyla tezgaha ispirto döküp ateşe verdi. Alevler kısa sürede sönünce çalışan tekrar ispirto döktü.

Büyüyen alevler tezgah civarında bulunanların üzerine sıçradı. 3 kişi yaralandı, bazı kişilerin de saçı ve kıyafetleri yandı.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül E., Fatma O. ve Murat A.'nın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işletmede çalışan Mustafa Y., Nesip Ç. ve Atilla A.'yı gözaltına aldı.

Hakkında "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılan 3 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Depremzedeler için gece gündüz afet konutu mesaisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
Türk Mutfağı Haftası başladı
12:58
Yunanistan'da Miçotakis seçimi önde götürse de seçmenler ikinci kez sandığa gidecek
13:01
MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı
12:52
Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı
12:38
Bakan Nebati: Ekonomimizin çarkları hızlanarak dönmeye devam edecektir
12:34
İslam İşbirliği Teşkilatından uluslararası topluma "İsrail'i durdurun" çağrısı
Ergene Nehri'nin suyu 3'üncü derece kirli çıktı
Ergene Nehri'nin suyu 3'üncü derece kirli çıktı
FOTO FOKUS
Gece kulübünde korku dolu anlar
Gece kulübünde korku dolu anlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ