Gece kulübünde korku dolu anlar

İstanbul Taksim'deki bir gece kulübünde, çalışanlardan biri gösteri amacıyla tezgaha ispirto döküp ateşe verdi. Alevler kısa sürede sönünce çalışan tekrar ispirto döktü.

Büyüyen alevler tezgah civarında bulunanların üzerine sıçradı. 3 kişi yaralandı, bazı kişilerin de saçı ve kıyafetleri yandı.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül E., Fatma O. ve Murat A.'nın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işletmede çalışan Mustafa Y., Nesip Ç. ve Atilla A.'yı gözaltına aldı.

Hakkında "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılan 3 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.