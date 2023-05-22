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Türkiye
AA 22.05.2023 11:10

Depremzedeler için gece gündüz afet konutu mesaisi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te, afetzedeler için yapılan kalıcı konutlarda 2 blokun kaba inşaatında sona yaklaşıldı.

Depremzedeler için gece gündüz afet konutu mesaisi
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Kilis'te ilk etapta yapılacak 31 bloktan oluşan 645 konutun inşası sürüyor.

Atatürk Mahallesi'nde yapılan, zemin artı 3 ve 4 kat olarak planlanan konutlarda 2 blokun kaba inşaatında sona yaklaşıldı.

Depremzedeler için gece gündüz afet konutu mesaisi

Konutların olduğu bölgeye 40'ı engelliler için 506 araçlık açık otopark yapılacak.

Projenin inşaat mühendislerinden Ziya Alpay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 3 Mart'ta ilk kepçeyi vurduklarını, 31 blokun inşaatının devam ettiğini söyledi.

Depremzedeler için gece gündüz afet konutu mesaisi

Alpay, 2 blokun yükseldiğini, 6 blokun da temelinin atıldığını ifade etti.

Çalışmaların 12 paletli kepçe ve 12 kamyonla süratle devam ettiğine dikkati çeken Alpay, "Şu an yaklaşık 100 personelimiz var. Çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Haftanın 7 günü çalışıyoruz" dedi.

Depremzedeler için gece gündüz afet konutu mesaisi

İlk etap 24 Aralık'ta bitecek

Alpay, her gün yaklaşık 450 metreküp beton dökmeyi planladıklarını ve ilk etabı 24 Aralık'ta bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Konutlarda kullandıkları malzemelere değinen Alpay, "Beton sınıfımız C30, tünel kalıp. Yani bütün döşemeler beton. Sadece ön taraflarda bims (bir tür yapı malzemesi) var. Zaten zeminimiz kaya" dedi.

Depremzedeler için gece gündüz afet konutu mesaisi

Depremzedeler için yapılacak konutların 2. etabı için de çalışmaların başladığını belirten Alpay, şu bilgileri verdi:

"1098 konut daha yapılacak. 2 adadan oluşuyor. Onun da yol çalışmaları devam ediyor, bir yıl içerisinde tamamlanacak. Mayıs'ta başladık, inşallah 2024 Mayıs'ta teslim edilecek. Önümüzdeki günlerde ilk temelimiz atılacak. Burası tamamlandığında 91 blok, 1743 konut olacak."

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