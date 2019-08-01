Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Av Koruma Kontrol ekipleri yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla gece devriyesi yürütüyor.

Yapılan denetimlerde, bir otomobilin aküsüne uzun kablo ile bağlanmış projektör ile far avı yapan 2 kişi yakalandı.

Kaçak avcılara para cezası kesildi. Avcıların, aküsüne kablo ile projektör bağlı otomobili ise muhafaza altına alınarak mülkiyeti kamuya geçirildi.

Avda kullanılan araçlara el konuluyor

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2019-2020 Merkez Av Komisyonu Kararları'na göre gece avlanmak yasak. Motor, traktör, pikap, cip, otomobil vb. araçların ışıklarından yararlanarak avlanan avcıların araçlarına da ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında el konuluyor.

Kaynak: İHA