Türkiye
Kilis'te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralı
01 Ağustos 2019 Perşembe 09:03 - Son Güncelleme 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:17
Kilis'te Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan panelvanın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Ahmet Haculi idaresindeki Suriyeli işçilerin bulunduğu 27 AAT 823 plakalı panelvan, Elbeyli-Oğuzeli kara yolunun Termincik köyü yol ayrımında devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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