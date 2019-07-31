Malkoçoğlu Mahallesi Habipler Yolu Arnavutköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, aynı yöne giden minibüsle çarpıştı. Minibüs de yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüs sürücüsü Muzaffer Bakar ile minibüste bulunan Muhammed Ö, Ali Rıza K, Furkan U, Haydar H. ve Abdullah D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA