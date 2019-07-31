Muğla’nın turistik ilçelerinden Fethiye’de mavinin her tonuna hakim körfezin suları yeşil ve sarıya döndü.

Fethiye Körfezi’ndeki renk değişimi alg patlamasından kaynaklanıyor. Patlamanın kaynağının atık suların denize deşarj edilmesi olarak gösteriliyor.

Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesinin üzerinde çalışıyor

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün uyarılarına rağmen Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi’nin ikinci etap inşasına başlanılmadı.

2013 yılından bu yana uyarılar dikkate alınmadığı ve yeni bir arıtma tesisi yapılmadığı için atık sular denize veriliyor.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, konuyla ilgili “Fethiye'de atık su arıtma tesisimiz var. Tesisimiz normalde 2013 itibari ile 23 bin metreküp kapasite ile tanımlanmış. Ancak şu anki kullanım 33 bin metreküp. Yani yüzde 50’den fazla çalışıyor. Bu ne demek yeterince arıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Tarımsal ilaçlı azot ve fosfor zengini suyun denizin rengini değiştirdiği iddiaları da gerçeği yansıtmıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yiğit ise "Eğer tarımdan kaynaklı kirlilik Olsaydı bu manzarayı 15-20 yıldır görürdük” dedi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denize ulaşan derelerde ve körfezde sıklıkla denetim yapıyor.

Alınan numuneler analiz ediliyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, 39 tane yer üstü 31 tane de yer altı sularından numune izleme programlarının olduğunu söyledi.

"Koku başlayacak"

Yaşanan bu çevre felaketinin ne zaman sona ereceği ve denizin yeniden mavi rengine kavuşup kavuşmayacağı sorusuna ise Üyesi Prof. Dr. Fahri Yiğit şu şekilde cevap verdi:

"Zehirli metan ve etan gazları çıkacaktır. Koku başlayacaktır. Yani bu görüntünün ileriki aşaması kokudur ve deniz kirlenmesidir."

Haber: Özlem Pirim

Kamera: Erdinç Kızılgedik