Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hani ve Lice ilçelerindeki dağlık ve kırsal alanda, 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 21.00’dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Özel Birlik Operasyonları"nın, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda, terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir doğal mağara ve 2 gözetleme mevzi tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Gerçekleştirilen arama faaliyetleri neticesinde, 15 ayrı noktada toplam 1 milyon 288 bin 960 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 900 metre uzunluğunda su hortumu, bir adet su motoru, bir adet jeneratör ile bir adet de akümülatör ele geçirildi.

Kenevir bitkilerinin, numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildiği bildirildi.

Bununla birlikte son 8 operasyonda ele geçirilen kenevir miktarı 13 milyon 258 bin 588 oldu.

3 kişi gözaltına alındı

Lice’ye bağlı Karahasan köyü kırsalında da kenevir ekili tarlanın sulanması maksadıyla evinin bahçesinden tarlaya doğru 200 metre su borusu döşeyen N.K. ve E.D isimli şahıslar ile Hani ilçesinde icra edilen adli arama faaliyeti esnasında üzerinde uyuşturucu madde olduğu tespit edilen B.İ. isimli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı.

Yapılan adli arama faaliyetleri kapsamında ise, 471 şahıs ve 42 araç kontrol edildi, 6 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: TRT Haber