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Türkiye
AA 15.11.2023 14:58

Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a ulaştı

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi.

Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a ulaştı

Kayseri Havalimanı'nda 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla  Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 10 uçak ile yaklaşık 230 ton insani yardım malzemesini Mısır'a ulaştıran Türkiye, sağlık personelini de bölgeye gönderdi.

Türkiye'nin, ilaç, tıbbi cihaz, 8 sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf malzeme dahil 50 konteyner ve 660 ton malzeme taşıyan gemisi de El Ariş Limanı'na ulaşmıştı.

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