Arnavutköy'deki trafik kazasında bir kişi öldü

İstanbul Havalimanı yolunda seyir halindeki Hakan Gündüz'ün kullandığı taksi, Arnavutköy Tayakadın mevkisinde Mevlüt Kökten idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde sıkışan iki sürücü ile takside yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Chean Chın Loon bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Chean Chın Loon hayatını kaybetti.

Taksi şoförü ile diğer aracın sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor.