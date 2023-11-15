Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.11.2023 13:38

Arnavutköy'deki trafik kazasında bir kişi öldü

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Arnavutköy'deki trafik kazasında bir kişi öldü

İstanbul Havalimanı yolunda seyir halindeki Hakan Gündüz'ün kullandığı taksi, Arnavutköy Tayakadın mevkisinde Mevlüt Kökten idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde sıkışan iki sürücü ile takside yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Chean Chın Loon bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Chean Chın Loon hayatını kaybetti.

Taksi şoförü ile diğer aracın sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

ETİKETLER
Trafik Kazası İstanbul
Sıradaki Haber
İstanbul için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Kapadokya'daki balon turlarına rüzgar engeli
14:46
Filistin telekomünikasyon şirketi: Gazze'de iletişim hizmetimiz birkaç saat içinde kesilecek
14:35
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
14:17
Ürdün: İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki vahşeti karşısında BMGK'nin sessizliğini kınıyoruz
14:12
Polat çiftinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
14:12
İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde onlarca sağlık personeli ve sivili alıkoyduğu bildirildi
İsrail saldırısı ardından Şifa'dan ilk fotoğraflar
İsrail saldırısı ardından Şifa'dan ilk fotoğraflar
FOTO FOKUS
Dükkanını açan kadına sokak köpekleri saldırdı
Dükkanını açan kadına sokak köpekleri saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ