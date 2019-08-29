Türkiye

Gaziosmanpaşa'da trafik kazası

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:30 - Son Güncelleme 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:39

İETT özel halk otobüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada çok sayıda yaralı var.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Caddesi'nde bir özel halk otobüsü, seyir halindeyken 2 otomobille çarpışması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir binaya çarparak durabildi. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Kaynak: AA Etiketler: halk otobüsü kazası Gaziosmanpaşa

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