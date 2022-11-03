Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında bir evde silah ve mühimmat bilgisine ulaştı.

Ekiplerin, 27 Ekim Perşembe günü Mevlana Mahallesi Hayırlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki daireye düzenlediği operasyonda, atışa hazır dolu vaziyette 1 adet askeri lav silahı, 2 adet Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, 4 adet tabanca, 3 el bombası, 5 adet AK-47 şarjörü, 440 adet çeşitli ebat ve markalarda fişek ve 47 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 6'sı tutuklandı.

Şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.