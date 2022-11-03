Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 03:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 130 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Çeşme, Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında 130 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Menderes, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlar ve can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 130 düzensiz göçmeni kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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