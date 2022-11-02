Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşiyle tartıştı, evi yaktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, eşiyle tartışan bir kişi yaşadıkları evi yaktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, alevlerden etkilenen kişi hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacak.
Ebu İshak Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki evde oturan B.G. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.G. evdeki koltukları ateşe verdi.
Alevlerin büyümesi B.G'nin eşi evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Tedavisinin ardından gözaltına alınacak
Dumandan etkilenen B.G, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.
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