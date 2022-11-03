Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Naciye K. idaresindeki kamyonet, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresinde Safa Ü'nün kullandığı otomobille Hüyük yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
Konya ve Beyşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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