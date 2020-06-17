Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon: 33 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda, 250 gram uyuşturucu madde, 223 kök Hint keneviri, 5 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 4 ruhsatsız tüfek ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Haberler
- 11:12
- 11:08
- 11:21
- 10:59
- 10:48
Sıradaki Haber
Esenyurt'ta kaçak hastane operasyonu: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz