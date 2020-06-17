Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum'da 11, Ağrı'da 12, Tunceli ve Erzincan'da 16, Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 35, Iğdır'da 32, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Kars ve Erzurum'da 26, Ardahan'da 25 derece olacak.