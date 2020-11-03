Gaziantep'ten Adana yönüne hareket halindeki bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bir başka yolcu otobüsü de kaza yaptı

Sağanağın etkili olduğu bölgede, kazadan kısa bir süre sonra başka bir şirkete ait yolcu otobüsü de bariyerleri yıkarak orta refüje çıktı. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kazalar nedeniyle TAG Otoyolu'ndaki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.