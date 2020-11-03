Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte Vali Osman Varol başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, COVID-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla kurul tarafından ilave tedbirler alındı.

Bu kapsamda, il genelindeki valilik, kaymakamlıklar ve bağlı kurumlar ile tüm kamu ve özel banka şubelerine girişlerde 4 Ekim Çarşamba gününden itibaren HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildi.

Bu kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.