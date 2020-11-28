Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 433 gram uyuşturucu, 93 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca ve iki tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.