Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 433 gram uyuşturucu, 93 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca ve iki tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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