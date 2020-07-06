İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 73 gram uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ve bir kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlılar hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.