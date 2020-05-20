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Gaziantep'te uyuşturucu operasyon: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 130 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: zehir taciri uyuşturucu GaziantepSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:51
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