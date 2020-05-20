Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da bir evde 2.5 metrelik yılan görüldü
[Fotoğraf: DHA]
Silivri'de bir çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Olay, Alipaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı çiftlik evinde yaşandı. Yılanın çiftlik evine girdiğini gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, kısa süreli çalışma sonrasında boyu 2.5 metre olduğu öğrenilen yılanı, bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.
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