Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te usulsüz avcılık yapanlar yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'in İslahiye, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 5 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce İslahiye, İslahiye, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 5 kişiye idari yaptırım uygulanırken, avda kullandıkları malzemelere el konuldu.
Etiketler: Gaziantep Kaçak Avcılık
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