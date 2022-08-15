Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tırla işçi servisi çarpıştı: 6 yaralı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işçi servisi ile tır çarpıştı. Yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.
Burhan G. idaresindeki işçi servisi, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 83414 Nolu Cadde'de Abdurrahman Çakır'ın kullandığı tırla çarpıştı.
Kazada servis sürücüsü ve araçtaki 5 işçi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:03
- 10:01
- 09:41
- 09:32
- 09:19
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz