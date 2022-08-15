Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da beklenen yağış başladı
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur başladı. Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un yanı sıra birçok il için yağış uyarısında bulunmuştu.
İstanbul'da sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı başladı.
Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul Meteoroloji Sağanak
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