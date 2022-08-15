Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: İHA]
Sinop’ta seyir halindeyken takla atan otomobil hurdaya döndü, sürücü ise yaralandı.
Sinop'ta araç sürücüsü S.D., Kabalı kavşağı mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak yolun sağ tarafında otobüs durağına çarparak durabildi.
Kaza sonrası yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Meydana gelen kazanın tam olarak nasıl olduğu öğrenilemezken olay yerinde Sinop Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ekipleri ve trafik ekipleri bir süre delil topladı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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