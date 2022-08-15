Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 03:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Suluova ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Amasya'da Samsun-Çorum kara yolunun Çeltek mevkisinde, kaygan zeminde bir otomobilin kontrolünü kaybetmesi üzerine, 2 hafif ticari araç ve 4 otomobil çarpıştı.
Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun istikametinde araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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