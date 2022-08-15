Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 01:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
[Fotograf: AA]
Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Eskişehir'in batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir-Bursa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği belirtildi.
Etiketler: Eskişehir Hava Durumu Sağanak
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