Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki silahlı kavgada: 1 ağır yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boş alanda aralarında husumet olan E.B. ile Ö.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ç., tabancayla E.B.'ye ateş açtı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan E.B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Ö.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Manisa Kavga Bireysel Silahlanma
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