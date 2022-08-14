Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de Munzur Çayı'na giren kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğularak hayatını kaybetti.
Munzur Vadisi'ndeki Halbori Gözeleri mevkiinde Munzur Çayı'na giren Hüseyin Yüksel, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çabasıyla sudan çıkarılan Yüksel, olay yerindeki müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yüksel’in, Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı olduğu belirlendi.
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