Muhammed D. idaresindeki otomobil ile Ebutalip A. yönetimindeki otomobil, Çıralık köyü yolunda çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlardaki Hüseyin D., Zahide D. ile Abdulsamet Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin D., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumları ise iyi.