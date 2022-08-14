Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobil çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Muhammed D. idaresindeki otomobil ile Ebutalip A. yönetimindeki otomobil, Çıralık köyü yolunda çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlardaki Hüseyin D., Zahide D. ile Abdulsamet Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin D., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumları ise iyi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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