Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Bursa'da duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalışması süren fabrika inşaatında işçiler duş sırası nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma sebebiyle 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bir fabrika inşaatında çalışan işçiler arasında, iddiaya göre, duş sırası sebebiyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yunus B., Yusuf B., İbrahim B. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi bıçaklama ve darp sonucu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
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