Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 01:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
[Fotograf: AA]
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan gemi, güvenli demir bölgesine götürülecek.
Romanya'dan Libya'ya seyreden 119 metre uzunluğunda ve 5 bin 962 groston ağırlığındaki Togo bayraklı "Manassa Moon M" adlı kargo gemisinin makineleri, Akbaş mevkisi önlerinde arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-15" römorkörleri ile "KEGM-9" botu sevk edildi.
Yedeklenen geminin, Karanlık Liman güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.
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