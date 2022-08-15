Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evlerin giderlerinden gelen kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kanalizasyona dökülen bir kimyasal maddeden kaynaklanabileceği üzerine AFAD ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerini olay yerine çağırdı.

AFAD ekiplerince yapılan ölçümler ve bölgedeki kanalizasyon hattında yapılan incelemeler sonucunda kokunun, kanalizasyon hattındaki tıkanıklıktan kaynaklandığı tespit edildi.

Olay yerine çağrılan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerince, kanalizasyon hattında temizleme çalışması başlatıldı.