Trabzon'dan İstanbul istikametine giden yolcu otobüsünden duman kokusu geldiğini fark eden sürücü Barış Baca, Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt yakınlarında aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

Yolcuların otobüsten inmesinin ardından yanmaya başlayan otobüs, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönü, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından iki şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Yolcular, yangının otobüs sürücüsünün duyarlı yaklaşımı sayesinde ucuz atlatıldığını söyledi.

Yolcular, bölgeye gelen diğer bir otobüsle yollarına devam etti.