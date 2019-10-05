Türkiye
Gaziantep'te ticari araç devrildi: 10 yaralı05 Ekim 2019 Cumartesi 15:00 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:35
Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.
Gaziantep'te Mustafa Horoz idaresindeki hafif ticari araç, Yeşilvadi Mahallesi'nde önce kaldırıma ardından da refüje çarparak devrildi.
Kazada araçta bulunan aynı aileden 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı. Bazı yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale ederken, çocukları da sakinleştirmeye çalıştı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi oyduğu öğrenildi.
Bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: yaralı trafik Kazası ticari araç